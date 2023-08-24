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Bakan Yumaklı Eskişehir'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, "Eskişehir'de dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alevlerle cansiperane mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

12:05 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.


Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.


Yumaklı,
"Eskişehir'de dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alevlerle cansiperane mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürler."
ifadesini kullandı.



#Eskişehir
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
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