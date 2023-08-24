Bakan Yumaklı Eskişehir'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki son duruma ilişkin Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. yangının ilerlemesini durdurduklarını belirten Bakan Yumaklı, "Alevleri çevirmiş durumdayız. Gece rüzgarın hızı azaldı. Ancak bugün 60 kilometreye çıkması bekleniyor. Bin 500 hektarlık alandaki en ufak bir dumana bile müdahale ediyoruz. Düne göre daha avantajlıyız" dedi.