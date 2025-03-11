Bakan Yumaklı: Hedefimiz yangınlara ilk müdahale süresini 10 dakikaya düşürmek

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakım çalışmasını inceledi.





Yumaklı, Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 87'sinin insan faaliyetlerinden kaynaklı çıktığını ve bu sebeple yapılacak çalışmalarda yangın önleme faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Yumaklı, "Ülkemiz, Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Bu etkiyi son 10 yıldır daha yoğun şekilde tecrübe ediyoruz. 1880 yılından beri yapılan ölçümlere göre, son 10 senenin 9 yılı, tarihte yaşanan en sıcak yıllar olarak kayıtlara girdi. Ve son olarak geçtiğimiz 2024 yılı, dünya tarihinin kayda girmiş en sıcak yılı oldu. İçinde bulunduğumuz günlerde de yazın habercisi olan yüksek hava sıcaklıkların şahit oluyoruz. Bu sebep ile bu yılın orman yangınları riski açısından en üst düzeyde alarmda olması gerekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir rapor da bu durumun vahametini ortaya koyuyor. Bu rapora göre, orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 15, 2050 yılına kadar ise yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Ülkemiz orman varlığının yüzde 64'ü, yangınlara 1'inci ve 2'nci derece hassas konumda yer alıyor. Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 90'a yakın bir kısmı ne yazık ki insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda yangın önleme faaliyetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Orman yangınlarıyla mücadeleyi hiç yangın çıkmaması üzerine kurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEKNİK ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Orman içi ve ormana komşu köylerde yaşayanlara, çoban, avcı ve arıcılara, öğrencilere ve askeri personele ‘Orman Yangınları Konusunda Farkındalık Eğitimi' verdiklerini belirten Yumaklı, "Nisan ayı sonuna kadar orman içi ve ormana komşu 24 bin 585 köyün tamamında bu faaliyeti yapmış olacağız. Yine, il ve ilçelerin ormana yakın mahallelerinin tamamında orman yangınları konusunda farkındalık eğitimlerine hız vererek bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yangınlara ortalama 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde, ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerimizi 1600 farklı noktada konumlandırıyoruz. ABD'de çıkan orman yangınlarını takip etmeyenimiz yoktur. Bu ve benzer yangınlar, analizlerimiz sonucunda orman yangınlarına karşı her an hazır olmamız gerektiğini göstermiştir. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Orman yangınları ile mücadelede başarılı olmak değil, orman yangınlarının çıkmamasını sağlamayı başarı olarak görüyoruz. Bizler ne kadar önlem alırsak alalım, orman yangınları maalesef coğrafyamızdan kaynaklanan bir risk. Bu gerçekten hareketle, çıkabilecek en ufak orman yangınına karşı teknik altyapımızı güçlendiriyoruz" dedi.

'ARAÇLARIMIZIN SAYISINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ'

Yangın yönetim uçağı olan OTAĞ ile yalnızca 5 ülkede bulunan bir kabiliyete sahip olduklarının altını çizen Yumaklı, "2002 yılında 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi, rezerv güçler dahil 27 uçak ve 105 helikopterle, 6 kat artışla toplam 438 tona çıkardık. Bu noktada envanterimizde 3 adet bulunan TUSAŞ'ın yerli olarak ürettiği T-70 Nefes helikopterimize ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İnşallah yerli ve milli araçlarımızın sayısını önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet ağır sınıf yangın söndürme helikopterini 2028 yılından itibaren teslim etmeye başlayacak. Arazöz sayısını yaklaşık 3 kat artışla 1766'ya yükselttik, iş makinesi sayısını 6 kat artışla 831'e çıkardık. Ayrıca, 2 bin 742 yangına ilk müdahale aracını ve 14 insansız hava aracını ilk kez bu dönemde hizmete aldık. Bu alanda İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz. Burada da yerli ve milli savunma sanayiimizin gururu Bayraktar TB2'lerimizin, ormanlarımızda keskin gözümüz olduğunu ayrıca ifade etmemiz gerekiyor. Ormanlarımızı, 184'ü akıllı olmak üzere 776 kuleden 24 saat gözetliyoruz" diye konuştu.

'8 BİN 500 YENİ PERSONEL ALINACAK'

Yumaklı, "Orman yangınlarında helikopter ve arazözlerin su alma süresini kısaltmak amacıyla 4 bin 796 yangın havuzu ve gölet inşa ettik. Böylece 40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süresini 11 dakikaya kadar düşürdük. İnşallah bu zamanı 2025 yılında 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelemizde en büyük yardımcımız; kışın buz, yazın köz üzerinde cansiperane görev yapan 25 bin orman kahramanımızdır. 130 bine yakın eğitim almış ve ekipmanları ile bizlere destek sağlayacak gönüllülerimiz var. Son 10 yılda, yanan orman alanlarının toplam orman alanına oranında, sadece Akdeniz ülkeleri arasında değil, ABD ve Kanada gibi ülkelere göre de en başarılı ülke olduğumuzu söylemek isterim. Bu başarımızı daha da yukarılara taşımak için en önemli kaynağımız insan kaynağıdır. İnşallah bu sene, 8 bin 500 yeni personelimizi daha bu ekibin içine dahil edeceğiz. 4 bin 500 işçi, 3 bin 477 sözleşmeli personel ve 150 orman mühendisi alımı için süreci başlattık" dedi.



