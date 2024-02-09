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Bakan Yumaklı: Orman yangınına sebep olan unsurları önceden tespit edebilir hale gelmeliyiz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmek gerektiğini söyleyerek, "Orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları bu teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

15:18 - 9/02/2024 Cuma
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ATO Congresium'da, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerin sergilendiği '6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Alanda stantları gezip, ürünleri inceleyen Bakan Yumaklı, fuara gelen gençlerle de sohbet etti.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın standının önünde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yumaklı, verimlilik ve teknolojinin artık sadece teorik bir konu olmaktan çıkıp hayatın bundan sonraki dönemini şekillendirecek iki unsur olarak gündemde olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, açıklamasında, "Verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmemiz gerekiyor. Teknoloji denilince sadece alet ya da ekipman teknolojisi anlaşılıyor, değil. Hayatımıza dokunan, bundan sonra hayatımızı etkileyecek konularda da dijital teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu teknolojilerde de üretimin verimliliğinin sağlanması gerekir. Örneğin iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın hüküm sürdüğü ve süreceği yerler için bizler, tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekir. Ya da orman yangınlarında biz bugün bu teknolojiyi kullanıyoruz. Ancak orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları, bu teknolojiyle, öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Suyun verimli kullanımıyla ilgili olarak da teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, bu teknolojilerin tamamını üretebilecek genç, yetenekli ve dinamik beyinlerinin, mühendislerinin olduğu Türkiye'nin, artık, 'örnek alan' değil 'örnek olan' bir ülke olma yolunda ciddi adımlar ve mesafeler katettiğini dile getirdi.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#ATO Congresium
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