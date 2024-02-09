Bakan Yumaklı: Orman yangınına sebep olan unsurları önceden tespit edebilir hale gelmeliyiz

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın standının önünde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yumaklı, verimlilik ve teknolojinin artık sadece teorik bir konu olmaktan çıkıp hayatın bundan sonraki dönemini şekillendirecek iki unsur olarak gündemde olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, açıklamasında, "Verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmemiz gerekiyor. Teknoloji denilince sadece alet ya da ekipman teknolojisi anlaşılıyor, değil. Hayatımıza dokunan, bundan sonra hayatımızı etkileyecek konularda da dijital teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu teknolojilerde de üretimin verimliliğinin sağlanması gerekir. Örneğin iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın hüküm sürdüğü ve süreceği yerler için bizler, tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekir. Ya da orman yangınlarında biz bugün bu teknolojiyi kullanıyoruz. Ancak orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları, bu teknolojiyle, öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.