Bakan Yumaklı talimat verdi: 81 ilde eş zamanlı denetim başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
81 ilde Lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine 3 hafta boyunca eş zamanlı 54 bin 776 denetim gerçekleştirildi, bu denetimlerde 245 idari yaptırım uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.
'Denetimlerimiz yıl boyu aralıksız devam edecek'
Halk sağlığının korunması açısından kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının önemine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
- "Bu iş yerlerine yönelik de 13 Eylül-29 Eylül döneminde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Özellikle muhafaza ve hijyen koşulları açısından önem arz eden gıdaların satışının yapıldığı kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi işletmeleri, kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyup uymadığı yönünden denetlenecek. 81 ilde eş zamanlı yapılacak bu denetimlerde 7 bin 628 Bakanlık kontrol görevlisi iş başında olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Farkındalığın artırılmasına yönelik değişik alanlarda belirli periyotlarda bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bunun yanında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından rutin denetimlerimiz yıl boyu aralıksız devam edecek"