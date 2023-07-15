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Bakan Yumaklı'dan 15 Temmuz'da saman balyaları ile F-16'ları engelleyen çiftçiye ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tarlasındaki samanları yakarak F-16'ların kalkışını engelleyen Bitik köyü muhtarı Hicabi Bitik'i ziyaret etti. Yumaklı, "Yeri geldiği zaman bu millet, her şeyi geride bırakır ve vatanı için çıplak elle bile onların karşısına dikilir" dedi.

17:40 . 15/07/2023 Cumartesi
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı'ya, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Güldal da eşlik etti. Bakan Yumaklı, muhtar Bitik'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Bakan Yumaklı, Kahramankazan'da yaşayan birçok yurttaşın darbe günü Akıncı Üssü'ne giderek vatanı savunduğunu belirtti.


Bakan Yumaklı, hain darbe teşebbüsünün beyin takımının kendilerine merkez olarak, eski adı 'Mürted' olan, sonrasında 'Akıncı' ismini alan bulundukları yere yakın üssü seçtiklerini hatırlatarak,
"Kendilerine bu memleketin evlatlarının teslim ettiği, vatan savunması için verdiği, her türlü ekipmanı bu milletin evlatlarının üstüne bomba yağdırmakta zerre kadar tereddüt etmeyen bu hainler, bir şeyi unuttular; o da yeri geldiği zaman bu millet, her şeyi geride bırakır ve vatanı için çıplak elle bile onların karşısına dikilir. Nitekim de öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokaklara inin' sözünden sonra bu söze kulak veren tüm yurt, vatansverlerin hepsi sokağa çıktı. Kahramankazan'da da çıktı. İlk olarak üssün kapısına gittiklerinde burada 9 şehit ve yaklaşık 100'e yakın yaralı oldu. Toplamda bütün ülkede 251 vatan evladını şehit verdik. Minnettarlığımızı ifade edecek kelimeler gerçekten bulamıyoruz. Buradan kalkan uçakların TBMM'ni, Cumhurbaşkanlığı'nı hatta Gölbaşı'ndaki Özel Harekatı hedef almaları boşuna değildi, hepsinin bir nedeni vardı. Yine bu 251 şehidimizin arasında sadece Gölbaşı'nda şehit olan vatan evladımızın sayısı 43'dü"
dedi.

'Saman balyalarının yakılmasının çok büyük katkısı oldu'

Bakan Yumaklı, Kahramankazan'daki vatandaşların, yurdun her tarafında olduğu gibi kendilerine özgü, hain darbe teşebbüsüne akamete uğratacak fikirleri o anda uygulamaya başladığını belirterek,
"Muhtar Bitik'in çocukları ile beraber saman balyalarını üssün yakınlarına getirerek bir duman oluşturup, uçakların kalkmasının engellemesi çok önemli bir katkısı oldu. O ana kadar yaklaşık 25'e yakın uçak kalkış yaparken bu saman balyalarının yakılması ile birlikte kalkabilen uçak sayısı 3'e düştü. Muhtarım bana şöyle bir şey söylemişti; uçakların alçakta uçmasıyla beraber orada yuva yapmış leyleğin düşmesi ve onun kanadının kırılması ile beraber muhtarımızın evlatları, ona yaklaşık 2 ay bakmış. Leylek o dönem gitmiş ancak sonrasında geri dönmüş. Ancak bu hainlerin geri dönecek ne bir vatanları var ne bir toprağı var. Sembolize etmek açısından beni etkileyen örneklerden bir tanesiydi. Analarının ak sütü gibi 'kahraman' unvanını aldılar"
diye konuştu.

Bakan Yumaklı, hasadın yurdun her yerinde yüzde 50'yi geçtiğini belirterek, şunları söyledi:"Toprak Mahsulleri Ofisi, açıklamış olduğu fiyattan kendisine gelen ürünleri herhangi bir zaman sınırı olmadan alacak. Şu anda fiyatların bazı yerlerde düşük olmasından kaynaklı diğer piyasa aktörlerinin almadığını ya da almaktan imtina ettiğini biliyoruz. Çok yoğun bir hasat sonucunda alım talebi gelebilir. Bunlar için biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Eğer böyle bir sorun varsa bulunduğunuz yerdeki ilçe, il müdürlerine mutlaka haber verirseniz sıkıntılar inşallah giderilecek. 1-2 hafta sürebilecek bir yoğunluk var. Bundan sonra herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti
Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit noktalarından biri olan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü’nü ziyaret etti. Önce Türksat’ın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alan Uraloğlu, ardından darbeci hainlerce bombalanan Çanak Anten ile birlikte yine o gece bombalanan ve sonrasında müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, o gece hainlerin mermi ve bombaları ile şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ile Ahmet Özsoy’un anısına düzenlenen anmak için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua etti.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
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#Kahramankazan
#Hicabi Bitik
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