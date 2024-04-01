Bakan Yumaklı'dan seçim sonrası Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgusu: Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışacağız

31 Mart yerel seçimlerinden sürpriz bir sonuç çıktı. 2002 yılından bu yana girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan AK Parti ilk kez başarılı olamadı. Bunda hayat pahalılığı, emeklilerin maaş zamlarını yetersiz bulması ve bazı adaylarla ilgili tartışmalar etkili oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’i koruyan CHP, Türkiye genelinde de oylarını artırdı.