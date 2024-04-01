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Bakan Yumaklı'dan seçim sonrası Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgusu: Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Halil Akkoç
16:53 - 1/04/2024 Monday
Güncelleme: 16:55 - 1/04/2024 Monday
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı (Foto: Arşiv)
İbrahim Yumaklı (Foto: Arşiv)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, "Millet iradesinin sandığa yansıdığı ve demokrasimizin kazandığı seçimin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız." dedi.


#İbrahim Yumaklı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye Yüzyılı
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