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Gündem Bakan Ziya Selçuktan velilere iş birliği çağrısı
EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk'tan velilere iş birliği çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ailelere güvenli internet uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, “Velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum."

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