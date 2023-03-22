|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakanı Yanık: Depremden sonra 350 bin koruyucu aile müracaatı 65 bine yakın evlat edinme başvurusu oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin, "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var" dedi.

11:08 . 22/03/2023 Çarşamba
Diğer
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin, "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var" dedi.


"411 çocuğumu depremde vefat etti"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık olarak kendi sistemlerinde bin 915 refakatsiz çocuğun kaydedildiğini belirterek, "Bunlardan bin 718'ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takip edeni meydana getirilen çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken iki evladımız maalesef yaşamını yitirdi. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuzdan hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42'ye kadar getirdik. Maalesef 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.




#Koruyucu aile
#Derya Yanık
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#deprem bölgesi
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.