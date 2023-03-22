Bakanı Yanık: Depremden sonra 350 bin koruyucu aile müracaatı 65 bine yakın evlat edinme başvurusu oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin, "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık olarak kendi sistemlerinde bin 915 refakatsiz çocuğun kaydedildiğini belirterek, "Bunlardan bin 718'ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takip edeni meydana getirilen çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken iki evladımız maalesef yaşamını yitirdi. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuzdan hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42'ye kadar getirdik. Maalesef 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.