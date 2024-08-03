Bakanın konutuna göçmen kaydı

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72,4’ü, gençlerin siyasete ve Türkiye’de olup bitene karşı kayıtsız olduğunu düşünüyor. Araştırmanın dikkat çeken detaylarından biri ise, tüm yaş grupları arasında bu fikre en çok katılanların yüzde 76 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluşması.