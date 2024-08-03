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Bakanın konutuna göçmen kaydı

Türkiye'deki göçmenlere yönelik kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yürütülen denetimlerde ilginç bir kayıt hatası ortalığı karıştırdı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:14 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

Başkent Çankaya’da yapılan denetimde yabancı uyruklu iki kişiye ait olarak gösterilen ikametgaha giden görevliler, adresin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın özel konutu olduğunu öğrendi. Konuya ilişkin sorumlular hakkında mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Konuyla ilgili Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "9 Mayıs 2024’te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024’te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.



#Ali Yerlikaya
#Göçmen
#Denetim
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