Bakanlık açıkladı: Teröre darbe vuruldu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin terör operasyonlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. 2022 yılı ocak ayı operasyonlarında 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, "Toplam 5 terör eylemi engellendi" ifadelerini kullandı.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:



Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.

Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.

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