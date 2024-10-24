Bakanlık açıkladı: TUSAŞ saldırısındaki yaralıların son durumu nasıl?

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi.14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında tesis içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler tahliye edildi. Güvenlik güçleri ve öğretmenler eşliğinde ailelerine kavuşan bazı öğrenciler, yaşadıkları korkudan dolayı göz yaşlarına hakim olamadı.
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 kişinin şehit olduğunu ve 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası TUSAŞ üzerinde ANKA gözlem uçuşu gerçekleştirdi.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Şanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen saldırı sırasında binada bulunan bir çalışanın ağabeyi, "Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız" dedi. TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından binanın içinde mahsur kalan bir çalışanın ailesi olay yerine geldi. TUSAŞ çalışanının ağabeyi, içeride mahsur kalan kardeşiyle telefonda konuştuğunu belirterek, “Kardeşimle görüştüğümüzde içeride patlamalar olduğunu, silah seslerinin olduğunu, kaç dakika bunun devam ettiğini söyledi. Yarım saat sonra görüştüğümdeyse kendilerinin güvenlik tarafından güvenli bölgeye alındığı söylendi. Bunun dışında söylenecek şeyler yanlış olur. Yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. Kardeşim terör saldırısı olduğunu söylemiyor. Bir kurumda çalışıyorsunuz ve bir anda patlama sesleri geliyor. Dışarı baktığınız zaman bir şeylerin yıkıldığı, tahrip olduğu görülüyor. Akabinde silah sesleri duyuluyor, bu birkaç dakika devam ediyor. Kendi şahsi fikrimizdir ki böyle bir durum var gibi. Bunun dışında terör saldırı olmayacak bir duruma benzemiyor. Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız. Bu tip eylemler geçmişte yapıldı. Ülkemizin böyle bir kaderi var. Gördüğümüz kadarıyla içeride 10-20 kişi vardı. Kardeşimin eşi, çocuğu, annem, babam hepsi burada. Korku oldu, ister istemez buraya korku ve endişeyle geldik ama inşallah çözülecek” dedi. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.
Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine vardiya değişimi sırasında terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan son açıklamalara göre 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri tarafından sığınaklara alınan mühendisler ve personeller, teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından tahliye edildi. Tesisten ayrılan mühendislerden biri, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hainlere inat” sözlerini haykırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. TUSAŞ'ta teröristler ile çatışma sürerken Jandarma Özel Harekat, (JÖH) helikopterle bölgeye geldi.
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisinde patlama ve silah sesleri duyulması sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama anı ve silah seslerinin duyulduğu ilk görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklamasını yaptı. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. Terör saldırısında yaralananlar hastanelere sevk edildi. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı bulunuyor.