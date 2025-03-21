Bakanlık duruma müdahale etti: İstanbul'da yapımı devam eden bir metro İBB'den alındı

İstanbul'daki devam eden metro projeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete kararına göre; İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kazım Karabekir-Topağacı- Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi resmen onaylandı.