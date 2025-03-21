Bakanlık duruma müdahale etti: İstanbul'da yapımı devam eden bir metro İBB'den alındı

İstanbul'daki raylı sistem projelerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
İstanbul'daki devam eden metro projeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete kararına göre; İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kazım Karabekir-Topağacı- Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi resmen onaylandı.
İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN O KARAR
Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek. Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi. Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.