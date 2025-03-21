İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında 25 tanık kirli para döngüsünü anlattı

Savcılığa İBB’deki yolsuzluk, rüşvet ve haraçla ilgili bilgi veren tanıklar, paranın Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal’da toplandığını söyledi. Tanıkların anlattığına göre para nakit olarak kasalarda tutuluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sorguda. Diğer 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. İmamoğlu önce Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verecek, ardından Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanacak.
GÖRÜŞMELERİ SAVCIYLA PAYLAŞTILAR
Yolsuzluk soruşturmasında tanıkların anlattıkları dikkat çekti. Yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik gibi konulara tanıklık eden, aralarında inşaat şirketi yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişi, İBB’deki kirli para döngüsü hakkında savcılığa bilgi verdi. Değişik iş kollarında çalışan tanıklar, kiminle, nerede, nasıl konuştuklarını, ne kadar para istendiğini bir bir anlattı. Belediyede çalışan bazı tanıklar, paranın İmamoğlu’na yakın Murat Ongun, Fatih Keleş, iş insanı Adem Soytekin ile tekstilci Hüseyin Köksal’da toplandığı ve kasalarda tutulduğu bilgisini verdi. Bu isimler dışında da kasalar olduğunu belirten tanıklar, kaydettikleri bazı görüşmeleri savcılıkla paylaştı.
KİM BU KASALAR?
* Asoy İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, İmamoğlu’nun sık sık dile getirdiği kreşleri yapan şirketin yöneticisi. İBB'nin 15 kreş ihalesinin yanı sıra Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konut projesi ve İstanbul genelinde cadde düzenleme ihaleleri aldı.
* Hüseyin Köksal, tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Karsal Örme’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Köksal’ın ismi, CHP İstanbul il binası alınırken ortaya çıkan para kuleleriyle de gündeme gelmişti.
* Beylikdüzü döneminden beri İmamoğlu’yla çalışan Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Başkanı. CHP İstanbul il binası alınırken çekildiği ortaya çıkan para kulesi görüntülerinde Keleş de çantayla para taşıyordu.
3 yılda 117 taşınmaz!
- İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirketle ilgili bilgilere ulaşıldı. MASAK raporunda yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın, 3 yılda 117 adet taşınmaz aldığı bilgisine yer verildi. Şirket 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz almış. 3 yılda edinilen bu taşınmaz ve para artışının kaynağı ise belirsiz.
Mal varlığına el konuldu
- İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MASAK raporu uyarınca Ongun'un mal varlığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.
İtirafçı olalım
- Büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla usulsüz ihale tespit edildi. Gözaltındaki bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. İtirafçı olmak isteyen şüpheliler, bildiklerini anlatmak üzere savcılık ve kolluk birimlerine başvurdu. İtiraflar doğrultusunda yeni operasyon dalgasının başlayabileceği belirtiliyor.