İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında 25 tanık kirli para döngüsünü anlattı

Yolsuzluk soruşturmasında tanıkların anlattıkları dikkat çekti. Yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik gibi konulara tanıklık eden, aralarında inşaat şirketi yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişi, İBB’deki kirli para döngüsü hakkında savcılığa bilgi verdi. Değişik iş kollarında çalışan tanıklar, kiminle, nerede, nasıl konuştuklarını, ne kadar para istendiğini bir bir anlattı. Belediyede çalışan bazı tanıklar, paranın İmamoğlu’na yakın Murat Ongun, Fatih Keleş, iş insanı Adem Soytekin ile tekstilci Hüseyin Köksal’da toplandığı ve kasalarda tutulduğu bilgisini verdi. Bu isimler dışında da kasalar olduğunu belirten tanıklar, kaydettikleri bazı görüşmeleri savcılıkla paylaştı.