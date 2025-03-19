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İngiliz medyası iş başında: Reuters Ekrem İmamoğlu için canlı yayın açtı

İngiliz medyası iş başında: Reuters Ekrem İmamoğlu için canlı yayın açtı

15:0619/03/2025, Çarşamba
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Reuters İmamoğlu'nun gözaltına alınmasın ardından toplanan bir avuç kalabalık için canlı yayın açtı
Reuters İmamoğlu'nun gözaltına alınmasın ardından toplanan bir avuç kalabalık için canlı yayın açtı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve kent uzlaşısına yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasını canlı yayında aktarmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda üst düzey isim gözaltına alındı.


İstanbul Valiliği, olası eylemlere karşı 4 günlük yasak kararı aldı. Ancak İstanbul’da sokakların karışmasını isteyenler var.


Canlı yayına geçtiler


Gezi olaylarında Taksim’den canlı yayın yaparak eylemleri köpürterek dünyaya duyuran İngiliz haber ajansı Reuters, yeniden sahnede.


İngiliz Reuters, Ekrem İmamoğlu için toplanan bir avuç kalabalığın peşine takıldı ve canlı yayına geçti.


Reuters'ın Gezi provokasyonu


İmamoğlu'nun usulsüz geçiş yaptığının tespit edilmesi üzerine diplomasının iptali kararını da "muhalefete darbe" başlığıyla manşetlerine taşıya Reuters, Gezi Parkı olayları döneminde yaptığı yayınlarda da tepki çekmişti.


Gezi süreci boyunca olayları abartılı ve taraflı bir şekilde yayınladığı öne sürülen Reuters, protestoları körükleyen bir dil kullanımı ve hükümet karşıtı tavırları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.


Ancak kurum, iddiaları yaptığı açıklama ile reddetmiş ve tarafsızlık ilkesine bağlı olduklarını açıklamıştı.




#Reuters
#Ekrem İmamoğlu
#İBB

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