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Üç gazeteciye otoparkta para veriyordu

Üç gazeteciye otoparkta para veriyordu

Burak Doğan
04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Emrah Bağdatlı.
Emrah Bağdatlı.

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ortağı Emrah Bağdatlı, İmamoğlu yandaşı gazetecilere para veriyordu. Bağdatlı’nın 3 gazeteciye kapalı otoparklarda düzenli olarak 400’er bin lira verdiği belirtiliyor. “Yumuşak karın” olarak görülen Bağdatlı’nın Ongun tarafından yurt dışına çıkmaya ikna edildiği öğrenildi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 100 kişiden biri de Murat Ongun’un ortağı Emrah Bağdatlı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ongun ve Bağdatlı otel lobilerinde toplantı yapıp eylem planı belirlemiş. Bu toplantılar baz istasyonu tespitleriyle belgelendi. İş insanları ve müteahhitlerden elden alınan paralar için havuz oluşturulduğu ortaya çıktı. Bu para fiziki olarak nakit halde saklanıyordu. Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin tüm reklam ihalesini yöneten Bağdatlı’nın bazı gazetecilere elden para ödediği, her ay 3 gazeteciyle kapalı otoparkta buluşup elden 400'er bin lira verdiği öğrenildi. Bağdatlı’yı yurtdışına kaçmaya Ongun’un ikna ettiği öğrenildi. Ongun, itirafçı olmaması adına Bağdatlı’nın yurtdışına çıkması için girişimde bulunmuş.

Evde de kule dikmişler

Firari Emrah Bağdatlı ve gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Nakit para, polis kamerasınca kayıt altına alındı. Dolaplara balya balya istiflendiği görülen paraların, CHP İstanbul il binası alınırken dikilen para kulelerini hatırlattı.

Rüşvet vermedin cezası

Ekrem İmamoğlu’nun güvendiği isimlerinden biri de Ertan Yıldız. O da yurt dışına kaçtı. Kaçarken telefonunu eşinin çantasına bırakıp kendisine evde görüntüsü veren Yıldız, takipten kurtulup böyle firar etti. Çünkü o da rüşvet çarkının içinde yer alıyordu. Bakırköy gölge belediye başkanı olarak bilinen Yıldız ve şüpheli Süleyman Atik’in, Capacity AVM'nin sahibinden 5 milyon avro rüşvet istediği ortaya çıktı. Aksi halde yapıya depreme dayanıksız raporu verileceği söylenen AVM sahipleri tehdit edildi. Rüşvet kabul edilmeyince belediye AVM'ye 197 milyon lira ceza kesti.

Ertan Yıldız.

#Emrah Bağdatlı
#Ekrem İmamoğlu
#Yolsuzluk

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