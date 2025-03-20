Gizli kasa ABD’ye böyle kaçtı: 35 paravan şirketle ihaleler almış

İBB’ye yönelik dev yolsuzluk soruşturmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un sağ kolu ve ortağı olduğu iddia edilin Emrah Bağdatlı’nın ABD’ye kaçtığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın Medya A.Ş.'ye düzenlenen ve 1 bilgisayara el konulan operasyondan 1 gün sonra 5 Mart’ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı. Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi. Bağdatlı’nın buradan da ABD’ye kaçtığı öğrenildi.

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi. Bağdatlı ve Ongun’un Türkiye Jokey Klübü'nde ‘Crispi’ adını taşıyan ortak yarış atları olduğu -ileri sürüldü. Bağdatlı’nın evindeki milyonlarca lira değerinde saat koleksiyonu olduğu ifade ediliyor.