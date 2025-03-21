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Bakanlık duruma müdahale etti: İstanbul'da yapımı bir türlü bitmeyen metro hattı İBB'den alındı

Bakanlık duruma müdahale etti: İstanbul'da yapımı bir türlü bitmeyen metro hattı İBB'den alındı

Pınar Albayrak
08:3121/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Devir kararı, yalnızca Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nı kapsıyor.
Devir kararı, yalnızca Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nı kapsıyor.

İstanbul'daki raylı sistem projelerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. İstanbulluların bitmesini uzun süredir beklediği metro hattının 2023 yılında hizmete açılması planlanıyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, sürekli ertelenen metro açılışı için son olarak 2025 yıl sonunu işaret etti.

İstanbul'daki devam eden metro projeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete kararına göre; İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kazım Karabekir-Topağacı- Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi resmen onaylandı.


İnşaatı 2023 yılında bitmesi beklenen Ümraniye Metrosu'nun açılışı sürekli ertelendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış için son olarak 2025 yıl sonunu işaret ettiği metro inşaatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girmesiyle hızlanacak.

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek. Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi. Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı



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