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Gündem Bakanlık duyurdu 7 PKKlı daha öldürüldü
ANKARA

Bakanlık duyurdu: 7 PKK'lı daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Bakanlık duyurdu: 7 PKKlı daha öldürüldü
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Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla aralıksız şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
OYNAT 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu. Bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor. Tüm teknolojik imkanlarla saldırılar devam ediyor. Bu temizlik harekatı sonuna kadar devam edecek. Terörle mücadelemiz sürecek.' dedi.
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