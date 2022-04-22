Bakanlık duyurdu: 7 PKK'lı daha öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla aralıksız şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.
"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"
Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/EK5xjAn4Pa
Terörist neredeyse hedefimiz orası!