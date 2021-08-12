Bakanlık duyurdu: Sel bölgesinde elektrik kesintisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanların elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu belirtilirken, "İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekipleri selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop’ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olmuştur.

Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir.

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12 Ağustos Saat 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29.674’tir. Bunlardan 101 trafo ve 9.261 aboneye güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı enerji verilememektedir.

İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekipleri, selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD’da kurulan Acil Durum Merkezi’nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

GÜNDEM Kastamonu'da sel felaketi: Can kaybı altıya yükseldi

FOTOĞRAF 13 Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Ayancık'ta metrekareye 240 kilogram yağış düştü, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Yenikonak köyünde tek katlı ev, Türkeli ilçesinde de beton şantiyesine ait tek katlı bina sel sularına kapıldı. Kentte sel ve heyelanların hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok yol, göçükler nedeniyle ulaşıma kapandı. Sinop-Türkeli-Ayancık yolu ulaşıma kapanırken, bölgedeki çalışmalarda Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder kullanıldı. Ayancık'tan geçen derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Selle sürüklenen ağaç parçaları ve kütükler de deniz yüzeyini kapladı. Sabah saatlerinde ekipler, ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge halkı da çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Sinop’ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesinde metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından bölge halkının evlerinde mahsur kaldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların meydana geldiği sel ve taşkının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı; otomobiller balçığa gömüldü. BiP'te paylaş

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