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Bakanlık duyurdu: Ülke genelinde durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kara avcılığının ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurulması kararlaştırıldı.

17:04 . 14/02/2023 Salı
AA
Kara avcılığı

Kara avcılığı

Tarım ve Orman Bakanlığ
ından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem afeti nedeniyle kara avcılığının Türkiye genelinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı."


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Kara avcılığı
#yasak
1 saat önce
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Bakanlık duyurdu: Ülke genelinde durduruldu
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