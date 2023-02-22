Bakanlık paylaştı: Deprem bölgelerinde hasar tespitleri nasıl yapılıyor?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 11 ilde etkili oldu ve şehirleri adeta enkaza çevirdi.

Bu kapsamda devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgesine giderek çalışmalara katıldı.

Bakanlar sahada

Öte yandan deprem sonrası hükümetin tüm bakanları da il il görevlendirildi. Büyük felaket süresince afet bölgelerinde bulunan bakanlar, burada çalışmaları yakından takip ederek hızlandırdı.

Depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin yeniden ayaklanması için de düğmeye basıldı. Böylelikle depremden geriye kalan binalarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

139 bin bina ağır hasarlı ve yıkık

Enkaz kaldırma çalışmaları süresince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'na bağlı ekipler sahada büyük bir mücadele veriyor.

Son olarak yapılan tespitlerde deprem bölgelerinde toplam 139 bin binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

Çalışmalar devam ederken bakanlık, hasar tespitlerin nasıl yapıldığını içeren bir video yayınladı.

"Kontrollü yıkım zorunlu"

Kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Hasar tespit çalışmaları, tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir.

Binalar; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır.

Hasarsız ve az hasarlı binalar hemen kullanılabilirken, orta hasarlı binaların detayları deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur.

Öte yandan vatandaşların, yaşadıkları binaya ilişkin hasar tespit durumunu öğrenmeleri için online olarak ya da afet bölgelerinde mobil iletişim merkezlerinden başvurabilecekleri belirtildi.

"1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır"

Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır.

Bu süre içerisinde vatandaşlar e-Devlet ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabilecek olup, yapılan başvurular doğrultusunda yeniden hasar tespit yapılarak sonuçlar kesinleşecektir.







