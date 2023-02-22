Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakanlık paylaştı: Deprem bölgelerinde hasar tespitleri nasıl yapılıyor?

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu sürecin nasıl işlediğini içeren bir video yayınladı.

11:28 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Merkez üssü
Kahramanmaraş
olan 2 şiddetli deprem, 11 ilde etkili oldu ve şehirleri adeta enkaza çevirdi.

Bu kapsamda devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgesine giderek çalışmalara katıldı.

Bakanlar sahada

Öte yandan deprem sonrası hükümetin tüm bakanları da il il görevlendirildi. Büyük felaket süresince afet bölgelerinde bulunan bakanlar, burada çalışmaları yakından takip ederek hızlandırdı.

Depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin yeniden ayaklanması için de düğmeye basıldı. Böylelikle depremden geriye kalan binalarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

139 bin bina ağır hasarlı ve yıkık

Enkaz kaldırma çalışmaları süresince
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
'na bağlı ekipler sahada büyük bir mücadele veriyor.

Son olarak yapılan tespitlerde deprem bölgelerinde toplam 139 bin binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

Çalışmalar devam ederken bakanlık, hasar tespitlerin nasıl yapıldığını içeren bir video yayınladı.

"Kontrollü yıkım zorunlu"

Kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Hasar tespit çalışmaları, tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir.

Binalar; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır.

Hasarsız ve az hasarlı binalar hemen kullanılabilirken, orta hasarlı binaların detayları deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur.

Öte yandan vatandaşların, yaşadıkları binaya ilişkin hasar tespit durumunu öğrenmeleri için online olarak ya da afet bölgelerinde mobil iletişim merkezlerinden başvurabilecekleri belirtildi.

"1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır"

Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır.

Bu süre içerisinde vatandaşlar e-Devlet ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabilecek olup, yapılan başvurular doğrultusunda yeniden hasar tespit yapılarak sonuçlar kesinleşecektir.


Bakan Kurum depremzede çocukların helikoptere binme hayalini gerçekleştirdi
Bakan Kurum depremzede çocukların helikoptere binme hayalini gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada yanına gelen bir grup depremzede çocuğun helikoptere binme isteğini yerine getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgeyi gezerken Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binmeyi istediklerini söyledi. Kurum, isteklerini geri çevirmediği çocukları, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına ait helikoptere bindirdi. İlk kez helikoptere binmekten duydukları mutluluğu ifade eden, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 depremzede çocuk, yaklaşık yarım saat Gaziantep'e gökyüzünden bakma fırsatı buldu. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı. Helikopterden inerken oyuncak hediye edilen çocuklar, Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
23 dakika önce
default-profile-img
Bakanlık paylaştı: Deprem bölgelerinde hasar tespitleri nasıl yapılıyor?
ASPİLSAN'dan Almanya'ya silindirik lityum iyon pil ihracatı
Milli Savunma Bakanı Akar TCG Bayraktar gemisinde depremzedeleri ziyaret etti
Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı
Deprem en fazla kaç saniye sürer?
Hakkari'de 3 okul 'deprem riski' nedeniyle tahliye edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.