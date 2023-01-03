Gündem Bakanlık pazarlığı başlıyor
ANKARA

Bakanlık pazarlığı başlıyor

CHP’nin önderliğinde 12 Şubat’ta kurulan 6’lı masa, 5 Ocak’ta 10. toplantısını yapacak. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını hiç konuşmayan ortaklar, bu toplantıda aday öncesinde ötelediği konuları ajandasına alacak. Partilere göre bakanlık paylaşımı, cumhurbaşkanının yol haritası, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı gibi konular konuşulacak ancak bildiriye yansımayacak.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Bakanlık pazarlığı başlıyor
​​CHP’nin önderliğinde 12 Şubat’ta kurulan 6’lı masa, 5 Ocak’ta 10. toplantısını yapacak

CHP’nin önderliğinde 12 Şubat’ta kurulan 6’lı masa, 5 Ocak’ta 10. toplantısını yapacak. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını hiç konuşmayan ortaklar, bu toplantıda aday öncesinde ötelediği konuları ajandasına alacak. Gelecek Partisi’nde düzenlenecek toplantıda geçiş süreci ele alınacak, ortak çalışma grubunun hazırlamış olduğu ‘hükümet modeli’ olarak adlandırılan çalışmanın aytıntılarını genel başkanlar değerlendirecek.

BİLDİRİYE KOYMAYACAKLAR

Partilere göre bakanlık paylaşımı, cumhurbaşkanının yol haritası, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı gibi konular konuşulacak ancak bildiriye yansımayacak. 6 parti, büyük bir organizasyon ile Ortak Çalışma Grubu’nun faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşacak. Söz konusu nihai ayrıntıların ise bu lansmanda duyurulması bekleniyor.

SONRAKİ GÜNDEM İTTİFAK

Masanın bir sonraki buluşmasının 15 gün içinde İYİ Parti’de olacağı işaret edilirken bu toplantının gündeminin ittifak iş birliği protokolü olacağı vurgulanıyor. Masada Cumhurbaşkanlığı adayının şubattaki toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

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