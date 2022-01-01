Bakanlık taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı taksiciler kendilerinden istenen fahiş fiyatlardan dert yakındı.

FAHİŞ FİYAT İDDİASININ İNCELENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

GÜNDEM İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

İstanbul’daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/OyDP4sIzPW REKLAM January 1, 2022