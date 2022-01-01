Gündem Bakanlık taksicilerin fahiş fiyat iddiası üzerine harekete geçti
İSTANBUL

Bakanlık taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddiaları sonrası harekete geçti. Bakanlık, iddiaların incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakanlık taksicilerin fahiş fiyat iddiası üzerine harekete geçti
Arşiv

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı taksiciler kendilerinden istenen fahiş fiyatlardan dert yakındı.

FAHİŞ FİYAT İDDİASININ İNCELENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları
GÜNDEM
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar oldu?
ÖZGÜN
Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar oldu?
Gaziantepte pitbull saldırısı

Gaziantep'te pitbull saldırısı

'14 yerimden ısırdı kaçmasam öldürürdü.'
Ben Osmanlıdan kalmayım

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
Vaka sayısı can yakıyor

​Yeni yılın ilk koronavirüs tablosu yayınlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.