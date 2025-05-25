Bakanlık 'tarihi' diyerek duyurdu, değeri tam 2 milyar 768 milyon lira

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede tarihi bir başarıya daha imza attı. Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon lirayı bulan 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün risk analizleri sonucu şüpheli olarak değerlendirilen bir TIR, X-Ray taramasına sevk edildi. Araçta yapılan kontrollerde yakıt deposunda şüpheli maddeye rastlanırken, alınan numunede metamfetamin tespiti yapıldı. Operasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı, soruşturma ise sürüyor.









Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 milyar 768 milyon lira değerinde likit metamfetamin türü uyuşturucunun ele geçirildiği duyuruldu.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.





Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, ülkemize giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi.





Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında aktif olarak kullanılan son teknoloji Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün Gümrük Muhafaza personelince analiz edilmesi sonucunda; aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi. Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu METAMFETAMİN olduğu anlaşıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 MİLYAR 768 MİLYON TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince 4 günde 4 ayrı noktada gerçekleştirilen tarihi yakalamanın toplam bilançosu

Ambarlı Limanı'nda 279 KİLO ESRAR,

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 KİLO ESRAR,

• Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 KİLO METAMFETAMİN, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 KİLO LİKİT METAMFETAMİN

olmak üzere, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 MİLYAR 250 MİLYON TL değerinde olduğu hesaplanan, 2 TON 116 KİLO uyuşturucu yakalamasıyla, tarihi bir rekora imza atıldı.







