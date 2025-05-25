Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan ve 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan Galatasaray, bugün düzenlenecek görkemli törenle kupasını alacak. Şampiyonluk kutlamasına Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapacak.









Etkinlik alanı kaçta açılacak?





Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, bugün Yenikapı'da yapılacak kutlama programıyla ilgili detayları açıkladı. Yazgan, "Saat 12.00'den itibaren Fan Zone açılacak. Saat 15.00'ten itibaren taraftarımızı alana alacağız. Organizasyon saat 23.30'a kadar devam edecek. Buraya geliş çok kolay değil. Sosyal medyamızda paylaşılan önerileri taraftarımızın dikkatle takip etmesi gerek. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeliler. Araçları park edecek yer yok. Kupa töreninde burada olacağız. Yepyeni bir şey deniyoruz. Umarım başarılı oluruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de Avrupa kupasını burada milyonlar önünde kaldırma imkanımız olur. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen emniyet ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Alana meşale veya yanıcı maddelerle girmeye çalışmasınlar. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart veya afiş kabul edilmeyecek" bilgilerini verdi.





Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor" diye konuştu.





Eray Yazgan, kuşlara verdiği zarar nedeniyle kutlamalarda havai fişek atılmayacağını sözlerine ekledi.

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamasının yapılacağı alanda Göztepe maçını seyretti.





Galatasaray'ın kutlama programı şu şekilde:





- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

- ⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.





Kimle sahne alacak?





Kutlamaya Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi sanatçılar katılacak.













Hangi yollar kapalı olacak?





İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bugün saat 12.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.





Açıklamada, bugün saat 12.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle sıralandı:





''Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar."





Alternatif yollar





Kapatılacak yollara alternatif olarak; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli'nin kullanılabileceği duyuruldu.











