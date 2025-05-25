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Trabzon'da müthiş keşif: Yerin 5 metre altında bulundu 'Gurur verici' diyerek duyuruldu

Trabzon'da müthiş keşif: Yerin 5 metre altında bulundu 'Gurur verici' diyerek duyuruldu

09:3325/05/2025, Pazar
IHA
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500 metrelik tarihi su hattı gün yüzüne çıktı
500 metrelik tarihi su hattı gün yüzüne çıktı

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında sürdürülen kazı çalışmalarında, yerin yaklaşık 5 metre altında pişirilmiş topraktan yapılmış tarihi bir künk su borusu ortaya çıktı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Tepeköy mahallesinde geçmişin izlerini taşıyan arkeolojik keşif yapıldı. Yomra Belediyesi tarafından Camimahallesi mevkiinde sürdürülen yol çalışmalarında yapılan kazıda pişirilmiş topraktan yapılmış tarihi bir künk su borusu ortaya çıktı.

Uzmanların ilk incelemelerine göre, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan bu su borusu hattı, halen aktif şekilde içinden su akıtan nadir tarihi altyapı örneklerinden biri. Su mühendisliğinin erken örneklerinden sayılan bu sistemin, Tepeköy Mahallesi'nin yüzyıllardır süregelen çeşme kültürü ve doğal kaynak sularıyla olan bağını gözler önüne serdiği düşünülüyor.

Yomra Belediyesi yetkilileri, bu tarihi mirasın zarar görmeden korunması için gerekli önlemlerin alındığını, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak bölgenin hem tarihi dokusunun ortaya çıkarılması hem de kültürel turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacağını belirtti.

Tepeköy Muhtarı da yaptığı açıklamada, "Mahallemiz tarihi çeşmeleriyle, eski su yollarıyla zaten bilinirdi. Bu keşif ise geçmişten gelen su kültürümüzü somut olarak gün yüzüne çıkardı. Gurur verici bir gelişme" dedi.



#Trabzon
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