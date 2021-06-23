Bakanlık Yücel Koç davasına itiraz edeceğini açıkladı

Dünya

Türkiye'nin de yer aldığı İkinci Berlin Konferansı sona erdi

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi. Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.