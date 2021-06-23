Gündem Bakanlık Yücel Koç davasına itiraz edeceğini açıkladı
ANKARA

Bakanlık Yücel Koç davasına itiraz edeceğini açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara, istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bakanlık Yücel Koç davasına itiraz edeceğini açıkladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara, istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edeceğiz. Bakanlık olarak hukuki süreci takip ediyoruz ve davaya müdahiliz." ifadelerine yer verildi.

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