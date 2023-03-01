|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocukların organ mafyasının eline düştüğüyle ilgili iddiaları yalanladı. 'Bu millet çocuklarına sahip çıkar' diyen Yanık, "Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

12:13 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocukların organ mafyasının eline düştüğüyle ilgili iddiaları yalanladı. 'Bu millet çocuklarına sahip çıkar' diyen Yanık, "Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...



#Derya Yanık
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ankara
1 saat önce
default-profile-img
Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm sürecini anlatan video izletti
Hatay'da kuş cennetindeki yolun 2 kilometresi depremde yarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir
Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur
Meksikalı ekibin tercümanı Cumhuriyet'in 'Başımıza silah dayadılar' haberini yalanladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.