Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocukların organ mafyasının eline düştüğüyle ilgili iddiaları yalanladı. 'Bu millet çocuklarına sahip çıkar' diyen Yanık, "Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.