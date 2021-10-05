Gündem Bakanlıktan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar
ANKARA

Bakanlıktan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolculuğa PCR testi şartı getirilmesinden sonra oluşacak mağduriyetlerin önlenmesi için önemli bir karar aldı. Otobüs biletleri, yolculuk saatine kadar açık bilete çevrilebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakanlıktan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar
Arşiv

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade ediliyor. NTV'nin haberine göre; Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluluğu bulunuyordu. Alınan kararla, açık bilet için saat şartı kaldırıldı.

6 ay geçerli açık bilet düzenlenecek

Bu kapsamda, önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.

PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi
GÜNDEM
PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi

Şehirlerarası yolculuklardan kaç gün önce PCR testi yaptırılmış olmalı?
ÖZGÜN
Şehirlerarası yolculuklardan kaç gün önce PCR testi yaptırılmış olmalı?
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.