Bakanlıktan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade ediliyor. NTV'nin haberine göre; Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluluğu bulunuyordu. Alınan kararla, açık bilet için saat şartı kaldırıldı.

6 ay geçerli açık bilet düzenlenecek

Bu kapsamda, önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.

GÜNDEM PCR testi zorunluluğu aşı olmaya yönlendirdi