Bakanlıktan sivri rehberi: Sineklik cibinlik uzun kol

Rehberde bulunan uyarılar şöyle:

YAĞMUR OLUKLARI: “İlk yapılması gereken kaynakların yok edilmesi olmalıdır. Bunlar yaşam alanlarındaki üreme alanı oluşturacak su birikintilerinin uygun şekilde bertaraf edilmesi, mülk sahipleri tarafından yağmur oluklarının temizlenmesi, durgun suların azaltılmasına yönelik uygulamalar, kamu arazisindeki kapsamlı bölgesel su yönetimi gibi faaliyetlerdir. Evlerin etrafında bulunan geçici veya kalıcı su birikintileri, sarnıç, su depolama tankları ve küçük yerleşim yerlerinde tuvaletlerin açık olan atık çıkışları kapatılmalı.

KAPI VE PENCERELERE SİNEKLİK: Uzun kollu gömlek ve pantolon gibi kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmelidir. Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa cibinlik kullanılması önerilmektedir.

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HAVUZ SULARI BOŞALTILMALI: Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığından üstü bir örtü ile kapatılmalıdır. İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır. Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir (havuz, kovalar, çeşme yalakları vb.). Mevcut olanların suyu 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Suyu boşaltılan kapların iç yüzeyleri bir fırça ile temizlenmelidir.

SARI RENKLİ AMPUL: Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler. Havalandırma borularının üzerine tül geçirip sıkıca bağlanabilir. Sivrisinekler üzerinde itici bir etkisi olması sebebiyle ev ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.”

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BEBEK ARABASINA ÖRTÜ: Rehberde miniklerin korunması için de “Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır” denildi.

HAYAT Türk genetikçinin geliştirdiği proje hem sivrisinek salgınlarını hem de obeziteyi önleyebilir