Bakanlıktan sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Adnan Oktar' iddialarına yalanlama

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, cezaevinde kaldığı erkek müritleriyle birlikte sohbet toplantıları yaptığı ve kendisine yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemi sürdürdüğü iddiasıyla, Batman'da yer alan bir cezaevine nakledildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan iddia sonrası Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Müdürlüğün açıklaması şöyle:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan OKTAR hakkında bazı basın yayın organlarında “Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği” yönünde haberler yer almaktadır.

Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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