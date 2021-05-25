Gündem Bakanlıktan sosyal medyada dolaşıma sokulan Adnan Oktar iddialarına yalanlama
ANKARA

Bakanlıktan sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Adnan Oktar' iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve muhtelif suçlardan" tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın "Batman'a sevk edildiği" iddialarını yalanladı.

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Bakanlıktan sosyal medyada dolaşıma sokulan Adnan Oktar iddialarına yalanlama
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Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, cezaevinde kaldığı erkek müritleriyle birlikte sohbet toplantıları yaptığı ve kendisine yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemi sürdürdüğü iddiasıyla, Batman'da yer alan bir cezaevine nakledildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan iddia sonrası Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Müdürlüğün açıklaması şöyle:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan OKTAR hakkında bazı basın yayın organlarında “Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği” yönünde haberler yer almaktadır.

Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Adnan Oktar raporunda dehşet detaylar
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Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı
Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda villada bulunmayan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.

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