Gündem Bakanlıktan tutukluların parasının faize yatırıldığı iddiasına yalanlama
DİYARBAKIR

Bakanlıktan 'tutukluların parasının faize yatırıldığı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluların parasının faize yatırıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakanlıktan tutukluların parasının faize yatırıldığı iddiasına yalanlama
Arşiv

Genel Müdürlüğün açıklamasında, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Tutukluların parası faize yatırıldı" ifadelerinin yer aldığı haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların üzerlerinde para bulundurulmasına yasa gereği izin verilmediği aktarılan açıklamada, "Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik" gereği kurumlara gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların, miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye makbuz verildiği ifade edildi.

İlgili yönetmelikte, "Hükümlü ve tutuklular, emanet para hesabında biriken faiz gelirleri ile ilgili olarak ceza infaz kurumları lehine açık feragatte veya hibede bulunabilir. Bu paralar hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile iyileştirilmeye yönelik faaliyetlerde eğitim kurulu kararı ile kullanılır. Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar, belge ve faturalara dayandırılır ve bir dosyada korunarak denetimlerde ibraz edilir." hükmünün yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ayhan H'nin verdiği dilekçe ile emanet para hesabındaki meblağın avukatına verilmesini talep ettiği, ertesi gün teslim alınabileceği tebliğ edilmiş olmasına rağmen avukatının dilekçe tarihinden üç gün sonra teslim almaya geldiği, bu işlemin de kamera önünde, tutanak karşılığında gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve resmi uygulamalarla kesinlikle bağdaşmamaktadır."

PKK ve HDP'ye savaş açtı: Diyarbakır annelerinin sesi olacağız
GÜNDEM
PKK ve HDP'ye savaş açtı: Diyarbakır annelerinin sesi olacağız

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

“Diyarbakır’ın hizmetindeyiz”
GÜNDEM
“Diyarbakır’ın hizmetindeyiz”
260 bin metreküp çamur

260 bin metreküp çamur

​Van Gölü'nde dip temizliği sürüyor.
LGSye girenler dikkat

LGS'ye girenler dikkat

Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Terör örgütü PKK yandaşları İtalya sokaklarında gösteri düzenledi

Tıp profesörü hayalini gerçekleştirmek için 54 yaşında diploma aldı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Siyah akıyor: Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti.

​Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Burada çiftçi ve memura müjde veren Erdoğan "TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir" dedi. Erdoğan "3600 ek göstergede nihayet çalışmayı tamamladık. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım" diye konuştu.
Dursun Özbek: Hedefimizde küçülmek yok
Spor

Dursun Özbek: Hedefimizde küçülmek yok

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi. GS Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda açıklamalarda bulunan Özbek, "Hedefimizde küçülmek yok. Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı
Gündem

Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Kırklareli'nde B.Ö. idaresindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler B.Ö. ve S.Ç. ile araçlardaki sekiz kişi yaralandı. Yaralılardan İlkokul Müdürü İbrahim Dalkılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazada yaralanan altısı askeri personel dokuz kişinin tedavisi sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.