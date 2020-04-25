Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakırköyde büyük panik Çantamda bomba var deyip raylara oturdu
3. SAYFA

Bakırköy'de büyük panik: Çantamda bomba var deyip raylara oturdu

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu. Polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonrası ikna edilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Çantasından kıyafet çıkan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Bakırköy'de Marmaray'ın Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel Harekat, bomba imha uzmanı ve müzakereci poliste sevk edildi.

Bir süre raylarda oturan kişi polislere uzak durmalarını, çantasında bomba olduğunu söyledi. Daha sonra oturduğu yerden kalkan genç çantasını da alarak Bakırköy durağına doğru yürümeye başladı. Burada da üst geçit altında bekleyen kişi müzakereci polislerin ikna etmesiyle yaklaşık 1 saatin arından polis ekiplerine teslim oldu.


Seferler kısa süreli aksadı

Uzman ekipler çantayı ve oturduğu yerde bıraktığı kutu üzerinde incelemelerde bulundu. Çantadan giysi çıkarken, kutunun ise boş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen 29 yaşındaki Gökhan B. 'nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde işsiz ve psikolojik sorunları olduğunu söylediği öğrenildi. Olay nedeniyle Marmaray seferleri de bir süre aksadı.

Abone Ol Google News
11 Mayıstan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Bakan bir daha baktı

Bakan bir daha baktı

Tokat'ta vatandaşlar enteresan doğa olayına şahit oldu.
Doğa kendine geliyor

Doğa kendine geliyor

​Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı.

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

​İtalyan bakan duyurdu.
Bakırköy'de <br>panik anları

Bakırköy'de
panik anları

'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu.
Avrupa<br>imdadına koştu

Avrupa
imdadına koştu

​Hafter kaybedince, ateşkes çağrısı yaptılar.
Böcek ilacı <br>siparişi verdiler

Böcek ilacı
siparişi verdiler

İngiliz ordusundan koronavirüse karşı komik önlem.
200 milyar <br>liraya ulaştı

200 milyar
liraya ulaştı

Bakan Albayrak, destek tutarını açıkladı.
İBB'nin yapmadığı<br> yol bitmek üzere

İBB'nin yapmadığı
yol bitmek üzere

​Dünyanın gıpta ile baktığı projede hummalı çalışma.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Bölgedeki operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
'Kim öldü' iddiası!

'Kim öldü' iddiası!

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu merak konusu.
Tüm dünya peşinde

Tüm dünya peşinde

Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı.
KOBİ'lere destek kampanyası

KOBİ'lere destek kampanyası

​Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret hamlesi geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.