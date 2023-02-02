Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüs alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
21:12 . 2/02/2023 Perşembe
DHA
Bakırköy'de metrobüs yangını.
Ayrıntılar geliyor...
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23 dakika önce
Bakırköy'de metrobüs alevlere teslim oldu
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