|
Gündem

Bakırköy'de metrobüs alevlere teslim oldu

Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüs alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

21:12 . 2/02/2023 Perşembe
DHA
Bakırköy'de metrobüs yangını.

Bakırköy'de metrobüs yangını.

Ayrıntılar geliyor...

#İstanbul
#Bakırköy
#Metrobüs
#Yangın
23 dakika önce
default-profile-img
Bakırköy'de metrobüs alevlere teslim oldu
La Liga'da ayın oyuncusu Sörloth oldu
İsrail eleştirisine ihraç
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemine tepki mesajı yağdı
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdiği anlar kamerada
Uygulama yarın başlıyor: Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.