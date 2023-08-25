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Bakırköy'de pitbull dehşeti: Bacağı parçalandı sokak kan gölüne döndü

Yasaklı ırk olmasına rağmen hala daha beslenen pitbull cinsi köpek İstanbul'da terör estirdi. Bakırköy'de bir vatandaş, pitbull cinsi köpeğin saldırısında bacağından ciddi şekilde yaralandı. Pitbullun saldırdığı vatandaş hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi oldukları belirtilen iki kişi, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

20:13 . 25/08/2023 Cuma
AA
İstanbul Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı vatandaş yaralandı.

İstanbul Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı vatandaş yaralandı.

İstanbul Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, pazar günü Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki iş merkezinin garaj kapısının önünden geçen Ahmet D'ye orada bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.

Ahmet D, saldırıda bacağından ciddi şekilde yaralanırken, ihbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet D, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Köpeğin sahibi oldukları belirtilen iki kişi, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



#Bakırköy
#Pitbull saldırısı
#Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği
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