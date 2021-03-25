Bal üreticilerine ekipman desteği ​

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde arıcılara bal süzme makinalarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve üreten çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticisine 2 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli alet ve donanım desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde arıcılara bal süzme makinalarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve üreten çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

31 İLÇEDE 447 ÜRETİCİYE DESTEK

Konya Arı Üreticileri Birliği ile modern arıcılık makinaları verdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Sadece bu yıl 447 vatandaşımıza yüzde 50 hibe destekli 2 milyon liralık destekte bulunmuş oluyoruz. Amacımız, üretimle uğraşan, memleketimizin gıda ihtiyacını gidermek için çalışan vatandaşlarımızın gelirini yükseltmek. Onun için onlara modern arıcılık ekipmanları vermeye, hibede bulunmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle bal sıkma makinalarını veriyoruz ama güneş enerji paneli başta olmak üzere desteklerimiz devam edecek” dedi.

Konya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Veyis Önder de üreticiye sağlamış olduğu destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, tarıma yapılan yatırımın her zaman geri dönüşünün çok fazla getiri sağladığını söyledi. Desteklemeden faydalanan arı üreticileri de kendilerine ekipman desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Arıcılıkta; 1.029 işletmesi sayısı, 120 bin adet kovan sayısı ve ortalama 1.200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya’da, Büyükşehir Belediyesi 31 ilçe 321 mahallede 447 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 2 milyon lira tutarında bal süzme makinası, güneş enerji paneli, bal dinlendirme kazanı ve bal sağım çadırı desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi; arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında daha önce de 422 üreticiye 2.110 adet çift katlı organik arılı kovan, yine 271 üreticiye 30’ar adet olmak üzere toplamda 8.130 adet polen tuzaklı plastik arı kovan altlığı destekleme yapmıştı.