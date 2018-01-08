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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ​Balat’taki Demir Kilise'de dünyaya mesaj verdi

Balat’tan dünyaya mesaj

Balat’taki Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi) 7 yıllık restorasyondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Başbakan Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan kilisenin böyle bir dönemde açılmasının uluslararası topluma verilmiş önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Erdoğan, Borisov, Yıldırım ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri kiliseyi gezdi. 7 yıl aradan sonra açılan kilisede, resmi açılış töreninden önce sabah saatlerinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit’in katılımıyla ayin gerçekleştirildi.
Erdoğan, Borisov, Yıldırım ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri kiliseyi gezdi. 7 yıl aradan sonra açılan kilisede, resmi açılış töreninden önce sabah saatlerinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit’in katılımıyla ayin gerçekleştirildi.

Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi’nin açılışında konuşan Erdoğan, “Böyle bir dönemde bu açılışı uluslararası topluma çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. İstanbul buradaki fotoğrafla, farklı din ve kültürlerin birarada barış içinde yaşadığı şehir vasfını bir kez daha özellikle göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 milyon TL harcamayla 7 yılda tamiratı tamamlanan ve ‘Demir Kilise’ diye bilinen Bulgaristan cemaatine aid İstanbul Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi’nin açılışına katıldı. Erdoğan, “Böyle bir dönemde bu açılışı uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum” dedi. Erdoğan, bu vesileyle Türkiye’de bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve heyetine teşekkür etti. AB Dönem Başkanlığının Bulgaristan’da olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

FARKLI DİNLER BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR

“İstanbul buradaki fotoğrafla, farklı din ve kültürlerin barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm dünyaya özellikle göstermiştir. Şu anda burada bakıyorsunuz bir tarafta patrikhane ama bir tarafta bakıyorsunuz Demir Kilise... Arada çok uzun mesafe yok, yürümeye kalksak 200-250 metrelik bir yer. Demir iskelet sistemiyle halen türünün dünyadaki tek örneği bu kilise, 1898 yılından bu yana, 120 yıldır ayakta.”

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YANAYIZ

“Biz, inancı ve kökeni ne olursa olsun, herkesin özgürce ibadetini edebilmesini temin etmenin, devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz” diyen ecdadın “Dininizi yaşamakta, ibadetlerini yapmakta serbestsiniz ve bizim güvencemiz altındasınız” anlayışıyla onları hep koruma altına aldığını anlattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Sayın Borisov’un heyetinde Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Sayın Neofit ile Bulgaristan Başmüftüsü Sayın Mustafa Aliş Hacı’nın beraber yer alması Bulgaristan’ın da bu birlikteliğe verdiği öneme işaret ediyor.”

BULGARİSTAN'DAKİ ESERLERİ ONARALIM

Erdoğan, Türkiye’nin tamiratda oldukça tecrübeli olduğunu vurgulayarak, “Osmanlı döneminde şimdiki Bulgaristan toprakları üzerinde çok sayıda cami, han, hamam, köprü, türbe gibi tarihi yapılar inşa edilmiştir. Demir Kilise örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik çalışmaları birlikte yapabiliriz. Sofya’daki 1882’den beri ibadete açık tek cami olan 450 yıllık Kadı Seyfullah Efendi Camii’nin restorasyonunun tamamlandığını öğrendim” dedi.

Karşılığını göremiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, “Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli toleransı maalesef göremiyoruz. Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor” dedi.

167 VAKFA MALLARI İADE

Yıldırım “Kilisenin restore edilerek Hristiyan vatandaşlarımızın hizmetine sunulması dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir. 167 cemaat vakfına ait bin 29 eser varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştı. Şişli Kaptanpaşa Mahallesi 60 dönümlük önemli taşınmaz Bulgar vakfına teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.

İLİŞKİLER İVME KAZANACAK

Başbakan, "Türkiye’nin AB üyeliği hedefinin de Bulgaristan’ın dönem başkanlığında üstlendiği bu sürede ilave işbirliği imkanları ortaya çıkacağını ve ivme kazanacağına inanıyorum” dedi. Öte yandan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov onuruna Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde yemek verdi.

Sözünüzü tuttunuz minnettarız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Karşınızda dünyada emsali görülmemiş bir muhteşem kilise bulunuyor. Hemen Haliç Körfezi’nin yanıbaşında dinimiz temsil ediliyor; dinimize saygı gösteriliyor” diye konuştu. Borisov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı söz verdi ve bugün yerine getiriyor. Size minnettarız. Bulgaristan 1 Ocak’tan itibaren AB dönem başkanlığı yapıyor. Olabildiğince biz katkı sağlayacağız. Büyük bir onur ve şeref benim için. 2018 barış, huzur ve refah olsun. Türk halkına en iyi temennilerimi iletiyorum “ dedi.

  • 16 milyon TL harcandı
  • Balat’ta bulunan ve “Demir Kilise” diye bilinen Stevi Stefan Kilisesi, 7 yıllık tamirat çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı. Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve 1898 yılında açılan Demir Kilise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl süren çalışmayla baştan aşağı tamir edildi. Demir Kilise’nin yüzde 90’ı elden geçirildi. Tamirat çalışmaları kapsamında Demir Kilise’nin taşıyıcı sistem tahkimatı, dış cephe yenileme ve güçlendirmesi, iç yenileme ile çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Demir Kilise’nin virane ve yok olmaktan kurtarılması için harcanan 16 milyon liranın 13 milyon lirasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşıladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “120 yıllık bu eserin restorasyonundan, iç duvardaki döküm süsleme elemanlarından, çevre düzenlemesine kadar çok köklü ve kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. İstanbul evrensel değerlere sahip bunun gibi kıymetli binlerce tarihi eserlerle süslenmiş bir açık hava müzesi. Biz bu tarihi mirası geleceğe taşımakta kararlıyız” dedi.

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