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YEREL GÜNDEM

Balâ’dan geldiler Keçiören’i gezdiler

Keçiören Belediyesi TEKNOMER, Ankara Balâ’dan gelen lise öğrencilerini misafir ederek onlara teknolojiyle dolu bir gün yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran ise ilçeyi gezen öğrencilerle Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan büyük şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Balâ’dan geldiler Keçiören’i gezdiler
​Balâ’dan geldiler Keçiören’i gezdiler

Balâlı öğrenciler TEKNOMER ziyaretinin yanı sıra teleferiğe bindiler ve daha sonra ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Estergon Kalesi’ni gezdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendi memleketi olan Balâ’dan gelen öğrencileri Keçiören’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Memleketim olan Balâ’dan gelen lise öğrencilerimizi şehrimizde ağırlayarak gün boyu keyifli vakit geçirmelerini sağladık. Gençlerimize yönelik eser ve projelerimizi anlatarak kendilerinin de her zaman bunlardan faydalanabileceklerini söyledik. Keçiören’de bulunan tüm eser ve hizmetlerin kapısı gençlerimize sonuna kadar açıktır. Gezimizde öğrencilerimize eşlik eden Balâ Belediye Başkanımız Ahmet Buran’a da teşekkür ediyoruz.” dedi.

Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran da misafirperverliklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Turgut Başkanımız Türkiye’nin en başarılı belediye başkanlarından biridir. Duayen belediye başkanımızın öncülüğünde inşa edilen eserleri öğrencilerimiz gezerek büyük keyif aldılar.” diye konuştu.

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