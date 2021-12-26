Balıkçılar istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı: 86 kişi başvurdu 3 kişi getirdi

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi. Yarışmaya online başvuran 86 kişiden 60'ı en ağır balon balığını avlamak için oltalarını denize attı. Dereceye girenlerin belirlenmesi için Olbia Meydanı'na kurulan standa ise 3 yarışmacı tuttuğu balıklarla başvurdu. Balıklar arasında en zehirli balon balığı türü olan benekli, cüce, altın balon balığı yer aldı.

Ölçümler sonucunda balıkçılardan Veli Serttaş, 790 gram balon balığıyla 1'inci; Tamer Ovalıoğlu 710 gram ile 2'nci; Melih Soydal 260 gram gelen tuttuğu 2 cüce balon balığı ile 3'üncü oldu. Jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere madalyaları ve EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisleri'nde 2 kişilik balık menüsüne ait çekleri verildi.

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'POPÜLASYONU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'



Balon balığının istilacı bir tür olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy "Ülkemizde en yoğun Akdeniz kıyılarında görülüyor ve popülasyonu her geçen gün artıyor. İklim değişikliğine bağlı olumsuz etkileri devam ediyor. Deniz ekosistemimize ve biyoçeşitliliğe çok zarar veriyor. Yerli türlerimize zarar verdiği için, oltaları, fileleri bile parçaladığı için kontrolü oldukça zorlaşan bir tür maalesef. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığını da ilave ettik" dedi.



'DERİSİYLE ÇANTA, AYAKKABI YAPILABİLİYOR'

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Bu tarz bir etkinliğin Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyleyen Atasoy "İlgi çok yüksek oldu. Denizlerin korunmasına yönelik bir etkinlik olduğu için oltasını kapan geldi. Hatta bir süre sonra başvuruları kapatmak zorunda kaldık. Balon balığını tekrar nasıl değerlendirebiliriz noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Belki daha farklı materyaller yapılabilir. Çünkü derisinin timsah derisi kadar sağlam olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.



YARIŞMA VE FESTİVALLER DEVAM EDECEK



Belediye olarak denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Atasoy, "Bu tür etkinliklerin devam etmesi vatandaşlarımızın isteği haline geldi. İlk yaptığımız aslan balığı etkinliğine yurt dışından dahi talep oldu. Yarışmanın tekrarının ne zaman yapılacağını soruyorlar. Önümüzdeki yıl farklı lokasyonlarda, kıran kırana yarışmalar ve festivallere dönüşecek belki" ifadelerini kullandı.

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'AKDENİZ'İN EN TEHLİKELİ TÜRÜ'



Etkinliklerle balon balığının tehlikesine dikkat çekmek istediklerini belirten Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da "Balon balıkları, Akdeniz'in en tehlikeli ve zehirli türleri. Burada vatandaşlarımıza bu balığın tüketilmemesi gerektiği, tüketilirse ölümle sonuçlanabileceğini ama derisinden çok kolay ekonomik girdiler oluşturulabilineceğini anlatmak için buradayız. Bugün tutulan balıklar, ilerleyen dönemlerde nasıl ekonomik girdi oluşturabilir, tekstil sanayinde nasıl değerlendirilebilir, yapılan iş birliği ile sonuca ulaşacak" diye konuştu.



FOTOĞRAF 16 Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazıların hız kazanması 2014 yılında alanın 1'inci derece sit alanından kentsel ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile oldu. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Kazıların ardından tarihi yapıların hangi döneme ait oldukları bilimsel çalışma ile belirleniyor. YENİ YAPILAŞMA ÖNCESİ BİLİMSEL RAPOR<br><br>İlgili parseldeki kazı çalışmaları ve bilimsel sonuçlar, rapor halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuluyor. Daha sonra parselde yeni yapılaşma için temel aplikasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna iletiliyor. Kurul yeni yapılaşmanın tarihi kalıntılara zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını onayladıktan sonra çalışmalara başlanabiliyor. Parselde sergilenmesi gerekli olan alanlar tespit edildikten sonra cam paneller ile koruma altına alınıp, ışıklandırılıyor. Böylece alan, açık hava müzesi haline geliyor. Cam tabakanın nemlenip, tarihi yapıya zarar vermemesi için de çeşitli havalandırma sistemleri kullanılıyor. SİDE'DE SELÇUKLU İZLERİ BULUNDU<br><br>35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını takip eden Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, özel mülkiyetteki parsellerle çalışmaya başladıklarını söyledi. 19'uncu yüzyılın başından beri koruma sorunları olan Side'yi devlet ve vatandaş birlikte hareket ederek sorunu çözmeye başladıklarını anlatan Prof. Dr. Alanyalı, \"Şimdiye kadar yapılamayan birçok iş yapıldı. 7'nci yüzyıldan itibaren bu alan tamamen terk edilmiş. Kazılarda Selçuklu izlerine de rastladık. Daha önce böyle bir iz bulunmamıştı. Kazılarda 13'üncü yüzyıla ait Selçuklu sikkeleri bulduk. Selçuklular bir askeri garnizon kurup, gözetim altında tutmuşlar buraları\" dedi. 19'uncu yüzyılda liman ve çevresinin bir bataklık olduğunu ve tarihte bu alana yerleştirilenlerin sıtma nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Prof. Dr. Alanyalı, Osmanlı döneminde kaybedilen Kafkaslar, Balkanlar ve Ege adalarından gelenlerin Side'ye yerleştirildiğini söyledi. '1'İNCİ DERECE SİT ALANI DA OLSA KORUNAMADI'<br><br>Asıl tahribatın 1960'lı yıllarda turizmin başlamasıyla meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Alanyalı, o yıllarda herkesin turizm için konaklama tesisleri yapmaya başladığını ve Side'nin plansız şekilde geliştiğini söyledi. Vatandaşların kendilerine tanınan kanuni sınırları aştığını da belirten Prof. Dr. Alanyalı, şöyle konuştu:<br>\"Side'de 100 metrekarelik parsellere 110 metrekare yapı kurulmuş. Kaçaklarla doluydu. 2014 yılı Side'nin araştırma ve koruma anlamında dönüm noktasıdır. Vatandaş buna katkı sunuyor. Vatandaş yıkımı yapıyor, kazıları gerçekleştiriyor. Koruma kurulunun uygun gördüğü sınırlara çekiliyor. 100 metrekarelik alanın 30 metrekaresine yapabiliyorsa inşaatını o kadarına yaptı. Şu anda çok güzel bir süreç var. Önceden bu binaların altında ne olduğunu bilmiyorduk. Yapılan kazılarla Aphrodite Kutsal Alanı, Pretoryum, Liman Agorası, sütunlu caddeler, Athena ve Apollon kutsal alanında M.Ö. 6'ncı yüzyıldan kalma kült yapılar ile çok sayıda konut açığa çıkarıldı.\" 'SİNAGOGLARIN BULUNMASI BİRAZ ZAMAN ALIYOR'<br><br>Yahudilerin Side bölgesinde yaşadığına dair tarihi kaynaklar olduğunun bilindiğini, ancak elle tutulur ilk bulgunun yine bu kazılarda ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, 7'nci yüzyıla ait singog bulduklarını belirterek, \"Bir evin altından sinagog çıkardık. Sinagoglar, kilise ve camiler gibi belirgin değil. Bulunması biraz zaman alıyor. Sinagog, bugünlerde sergilenir hale geldi. Ortasında bir yazıt var. Orada 'Korekesionlu (Alanyalı) Joseph, oğlu Daniel için adadı' yazıyor. Daniel 2,5 yaşında hayatını kaybeden bir bebek. Joseph oğlunun anısına sinagogun o dönem tadilatını kesesinden karşılıyor ve Daniel'e adıyor\" dedi. 'YIKILAN YAPILAR RUHSATLI HALE GETİRİLDİ'<br>90'a yakın parselde kazıların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Alanyalı, bir bu kadar daha kazı yapılması gerektiğini söyledi. 4-5 yıl içinde Side'deki kaçak yapıların tamamen kaldırılacağını ve alttaki tarihin ortaya çıkartılacağını belirten Prof. Dr. Alanyalı, \"Türkiye'nin kötü bir yüzüydü burası. Bundan sonra hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi. Side hem planlı hem de tarihi bir şehir olarak yaşamına devam edecek. Dünyada örnekleri var. Roma mesela. Hem modern şehir hem tarihi iç içe\" diye konuştu. Evin altında 7'nci yüzyıla ait sinagog bulundu Antalya'da tarihi keşif: Evin altından çıktı, üzerindeki yazı dikkat çekti Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda son olarak bir evin altında 7'nci yüzyıla ait sinagog bulundu. Sinagogun ortasında yer alan yazıtta, Yahudi bir babanın 2,5 yaşında ölen oğlu için ibadethanenin tadilat masrafını karşıladığı tespit edildi.

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FOTOĞRAF 4 Türkiye kar beklerken Antalya’da yaz günlerini aratmayan görüntüler Denize giren vatandaşların görüntüsü yaz günlerini aratmadı. Antalya’ya Çorum’dan tatile gelerek denize giren Hasan Kalender, “Bugün günlerden 18 Aralık 2021. Antalya’ya gelmişken denize girmek istedim. Deniz suyu da gayet güzel. Çorum’da hava kar yağıyor. Çok soğuk. Burada Allah güzel yer vermiş. 4 mevsim yaşanabiliyor. Yükseklere çıkınca kar sahilde de denize giriliyor. Buraya geldiğin için çok mutluyum. Memlekete geri döneceğim” sözlerine yer verdi. Türkiye kar beklerken Antalya’da yaz günlerini aratmayan görüntüler Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı beklenirken turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü sahilde çekilen görüntüler yaz günlerini aratmadı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek, sahilde kitap okuyup güneşledi. BiP'te paylaş

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