Gündem Balıkçılarının avlayıp denize attığı ölü balon balıkları sahile vurdu
ANTALYA

Balıkçılarının avlayıp denize attığı ölü balon balıkları sahile vurdu

Antalya’da dün etkili olan fırtına sonrası dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili’ne, siyanürden kat kat tehlikeli zehri olduğu bilinen ölü balon balıkları vurdu. Balıkların, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, uzmanlar balığın zehri konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Balon balıklarının, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı düşünülüyor.
Balon balıklarının, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı düşünülüyor.

Antalya’da Çarşamba gecesinde başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak yağış ile fırtınada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşmuştu. Fırtınanın ardından ise kıyıya siyanürden daha zehirli olmasıyla bilinen balon balıklarının ölüsü vurdu. Kuyruklarının yerinde olduğu gözlenen balon balıklarının, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, balığın zehri ve popülasyonu konusunda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu bilgi paylaştı.

Sahile vurdular: Balıkçılar avlayıp denize atmışlar
FOTOĞRAF 7
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Antalya'da Çarşamba gecesinde başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak yağış ile fırtınada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşmuştu. Fırtınanın ardından ise kıyıya siyanürden daha zehirli olmasıyla bilinen balon balıklarının ölüsü vurdu.
Title
Kuyruklarının yerinde olduğu gözlenen balon balıklarının, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, balığın zehri ve popülasyonu konusunda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu bilgi paylaştı.
Title
Kıyı balıkçılarının oltasına pandemi sürecinde çok sayıda balon balığı geldiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların balon balıklarını etkisiz hale getirdikten sonra hayvanların yememesi için denize attığını ancak fırtına nedeniyle tekrar kıyıya geldiklerini söyledi. Kıyıya vuran balıkların zehirli olduğunu aktaran Gökoğlu, “Vatandaş açısından yemediği sürece bir risk yok. Ancak kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir dedi.
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Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz yılın sonunda başlatıp bu ayın başında sonlandırdığı balon balığı kuyruk teşvikinin, tüm balon balıklarını kapsayacak şekilde tekrar başlatılması halinde ise bu durumda balıkçıların pozitif yönde etkileneceğine işaret etti. Balon balığının ülke ekonomisine katkı sağlamak için diğer yönlerinin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, “Mutlaka yararı vardır, aksisini düşünürsek yaratılışa terstir. Eczacılar özellikle, su ürünleri fakülteler, bu alana giren kişilerin çalışmaları yapıp, yararlı olduğu yönünü bulup o yönünü değerlendirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlar diye konuştu.
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Popülasyonun baskı altına alınmasının, diğer türlerin çoğalması ve balıkçılara fayda sağlayacağına işaret eden Gökoğlu, “Kıyılarımızda baskı altında tutulur. Akdeniz'e çok az sayıda girdiler ama çok çabuk çoğalıyorlar. Tutulurlarsa popülasyon üzerinde belirli bir baskı oluşur ancak yok olmazlar. Çünkü çok çoğaldılar. Gerçekten büyük bir problem olmaya başladı. Balıkçılara ekstra bir iş gücü çıkarıyorlardı. Oltayı, ağını, misinasını, çelik oltayı dahi kesiyordu. Aynı zamanda ağa veya oltaya takılan balığı da yiyordu. Popülasyonu tamamen baskı altına alırsak, balıkçılara pozitif yönü çok olur dedi.
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Sahilde balık tutan Levent Yılmaz da, uzun zamandır balon balığıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Yavru balıkları yiyip üremeyi engelliyor. Oltama çok takıldı, misinamı kesti. Onu etkisiz hale getirip denize bırakıyoruz ama zehirli olduğundan dolayı diğer balıklar da yemiyor diye konuştu.
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Sahile vurdular: Balıkçılar avlayıp denize atmışlar
Antalya'da dün etkili olan fırtına sonrası dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'ne, siyanürden kat kat tehlikeli zehri olduğu bilinen ölü balon balıkları vurdu. Balıkların, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, uzmanlar balığın zehri konusunda uyarılarda bulundu.

Hayvanlar için risk

Kıyı balıkçılarının oltasına pandemi sürecinde çok sayıda balon balığı geldiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların balon balıklarını etkisiz hale getirdikten sonra hayvanların yememesi için denize attığını ancak fırtına nedeniyle tekrar kıyıya geldiklerini söyledi. Kıyıya vuran balıkların zehirli olduğunu aktaran Gökoğlu, “Vatandaş açısından yemediği sürece bir risk yok. Ancak kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir” dedi.

Resmi gazetede yayınlandı: Balon balığı avlayana para verilecek
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Resmi gazetede yayınlandı: Balon balığı avlayana para verilecek

Balon balığı araştırılmalı

Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz yılın sonunda başlatıp bu ayın başında sonlandırdığı balon balığı kuyruk teşvikinin, tüm balon balıklarını kapsayacak şekilde tekrar başlatılması halinde ise bu durumda balıkçıların pozitif yönde etkileneceğine işaret etti. Balon balığının ülke ekonomisine katkı sağlamak için diğer yönlerinin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, “Mutlaka yararı vardır, aksisini düşünürsek yaratılışa terstir. Eczacılar özellikle, su ürünleri fakülteler, bu alana giren kişilerin çalışmaları yapıp, yararlı olduğu yönünü bulup o yönünü değerlendirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlar” diye konuştu.

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Balıkçılara pozitif yönü çok olur

Popülasyonun baskı altına alınmasının, diğer türlerin çoğalması ve balıkçılara fayda sağlayacağına işaret eden Gökoğlu, “Kıyılarımızda baskı altında tutulur. Akdeniz’e çok az sayıda girdiler ama çok çabuk çoğalıyorlar. Tutulurlarsa popülasyon üzerinde belirli bir baskı oluşur ancak yok olmazlar. Çünkü çok çoğaldılar. Gerçekten büyük bir problem olmaya başladı. Balıkçılara ekstra bir iş gücü çıkarıyorlardı. Oltayı, ağını, misinasını, çelik oltayı dahi kesiyordu. Aynı zamanda ağa veya oltaya takılan balığı da yiyordu. Popülasyonu tamamen baskı altına alırsak, balıkçılara pozitif yönü çok olur” dedi.

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Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor

Zehirli olduğunda dolayı diğer balıklar da yemiyor

Sahilde balık tutan Levent Yılmaz da, uzun zamandır balon balığıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Yavru balıkları yiyip üremeyi engelliyor. Oltama çok takıldı, misinamı kesti. Onu etkisiz hale getirip denize bırakıyoruz ama zehirli olduğundan dolayı diğer balıklar da yemiyor” diye konuştu.

Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
FOTOĞRAF 7
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Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.
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Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi.
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Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.
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Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak dedi.
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Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım diye konuştu.
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Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
Antalya'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.
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