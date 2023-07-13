Balıkesir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye’nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali bu yıl da renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Binlerce kişinin Ören Sahili’nde düzenlenen konserlerde bir araya geldiği festival 4 gün boyunca 111 etkinliğe ev sahipliği yaptı.