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Balıkesir, depremin yaralarını sarmak için yola çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği bölgeye sevk edildi. Osmaniye İlinde koordinasyonu sağlamak için Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bölgeye hareket ediyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:58 . 6/02/2023 Pazartesi
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Balıkesir, depremin yaralarını sarmak için yola çıktı

Balıkesir, depremin yaralarını sarmak için yola çıktı

Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi merkezli sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen 10 ilde hissedilen 7,7’lik depremin yaralarını sarmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Başkan Yücel Yılmaz Yılmaz, Osmaniye bölgesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye gidiyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 4 araç, 15 personel, 2 Arama Kurtarma köpeği ile öncü ekip bölgeye intikal etmek için yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkenin birçok şehrinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yılmaz, “Devletimiz tüm imkânlarıyla birlikte ilk andan itibaren sahada. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’ni de bölgeye sevk ettik. Biz de Sayın Valim ile birlikte bölgede koordinasyonu sağlamak için yola çıkıyoruz. Yola çıkan arkadaşlarımız öncü birlik. Şartlara bağlı olarak takviye ekiplerimizin bölgeye sevki devam edecek. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

#balıkesir
#deprem
#kahramanmaraş
1 saat önce
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Balıkesir, depremin yaralarını sarmak için yola çıktı
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