Balıkesir kuzusunda profesyonel dönem

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; verimli ovalarında yetişen mahsulleri, geniş meralarında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etinin lezzetiyle ülke çapında ünlenen Bigadiç ilçesini, her yönden kalkındıracak ve marka haline getirecek çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin daha çok kazanç elde etmeleri amacıyla; fide, yem, süt otu tohumu, damızlık koç, arıcılık malzemeleri, sera naylonu, meyve fidanı, zeytin toplama kasası ile süt soğutma tankı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da mera alanlarını temizleyerek özellikle küçükbaş hayvancılık için daha verimli hale getiriyor. Bigadiç’te; yol yapım, kavşak düzenleme, yeni nesil durak montajı, su, kanalizasyon ve ilaçlama gibi hizmetlerine de devam eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Coğrafi İşaretli Balıkesir Kuzusu üretimi için verimli meralarıyla oldukça uygun olan Bigadiç’e 2024 yılı içerisinde Balıkesir Kuzusu Üretim Tesisi kurmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçede küçükbaş hayvancılığın daha profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

ALTYAPI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından su diyarı Bigadiç’i, sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak amacıyla; ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 116 bin 312 metre içme suyu hattı ve 40 bin 927 metre kanalizasyon şebeke hattı olarak toplamda 157 bin 239 metre hattın yapımı tamamlandı. Hamidiye ve Mecidiye mahallelerine de içme suyu depoları kazandırdı.

TAM DONANIMLI İTFAİYE

Bigadiç Belediyesi ile iş birliği içerisinde ilçeye prestij caddeler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kavşak düzenleme çalışmalarıyla da ulaşımı daha güvenli bir hale getirdi. İlçenin dört bir yanına yeni nesil durak montajlarını da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda da vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yeşil cennet Bigadiç’te meydana gelen yangınlara en kısa zamanda müdahale edilmek için modern ve tam donanımlı itfaiye hizmet binasını faaliyete alan Büyükşehir Belediyesi ayrıca kırsal alanda oluşabilecek yangınların büyümeden söndürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan köylere yangın söndürme tankeri desteğinde bulunuyor.







