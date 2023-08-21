Balıkesir ve Manisa'da araçta başlayan yangın ormana sıçradı

Balıkesir'in Kepsut-Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yangının ilk çıkışı, hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda, kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Manisa'da da aynı olay

Manisa'nın Soma ilçesinde de bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı.

Soma'nın Yırca Mahallesi Şehitlik mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, saat 16:40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde başlayan yangın bir anda ormana sıçradı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.















