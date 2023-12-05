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Balıkesir'de emanet aldığı motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emanet aldığı motorla seyir halindeyken dengesini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten düşerek metrelerce savrulan sürücü hayatını kaybetti.

00:27 - 5/12/2023 الثلاثاء
DHA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Aktaş, iddiaya göre birlikte zaman geçirdiği arkadaşlarından birinden gezmek için motosikletini istedi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yola çıkan Aktaş, bir süre sonra kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten düşen Aktaş, metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aktaş'ın yaşamını yitirdiği öğrenen yakınları ve arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aktaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Balıkesir
#motosiklet
#kaza
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