Balıkesir'de nesli tükenme tehdidi altındaki köpek balığı tekme ve yumruklarla dövüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan, daha sonra denize bırakılan köpek balığına tekme ve yumrukla saldıran balıkçıya, idari yaptırım uygulandı.

GÜNDEM Mersin'de yakalandı: Her gören fotoğraf çektirdi

Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denizi'ne Nurban Reis teknesiyle açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı.

Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, balıkçıların ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizi'ne bırakırken bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar, 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV'a gönderilen yazıda, şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit ederek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'İdari yaptırım' uygulandığı belirtildi.

Bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.

Nesli tehlike altında

TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen köpek balığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpek balığı' olduğu belirtildi.

HAYAT Akdeniz'deki köpek balığı ve vatozun 20 türü tehlikede

Vakıf açıklamasında bu cezanın ilk olduğu vurgulanırken şöyle denildi: