Gündem Balıkesirde nesli tükenme tehdidi altındaki köpek balığı tekme ve yumruklarla dövüldü
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: Balıkesir'de nesli tükenme tehdidi altındaki köpek balığı tekme ve yumruklarla dövüldü

Balıkesir'de nesli tükenme tehdidi altındaki köpek balığı tekme ve yumruklarla dövüldü

Erdek açıklarında ağlara takılan 4 metre boyundaki köpek balığına balıkçılar tarafından şiddet uygulandı. Nesli tükenme tehdidi altında olan köpek balığını denize geri bırakılması sırasında tekmeleyip, yumruklayan balıkçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Köpek balığına tekme ve yumrukla saldıran balıkçıya, idari yaptırım uygulandı.
Köpek balığına tekme ve yumrukla saldıran balıkçıya, idari yaptırım uygulandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan, daha sonra denize bırakılan köpek balığına tekme ve yumrukla saldıran balıkçıya, idari yaptırım uygulandı.

Mersin'de yakalandı: Her gören fotoğraf çektirdi
GÜNDEM
Mersin'de yakalandı: Her gören fotoğraf çektirdi

Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denizi'ne Nurban Reis teknesiyle açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı.

Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, balıkçıların ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizi'ne bırakırken bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar, 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV'a gönderilen yazıda, şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit ederek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'İdari yaptırım' uygulandığı belirtildi.

Bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.

Nesli tehlike altında

TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen köpek balığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpek balığı' olduğu belirtildi.

Akdeniz'deki köpek balığı ve vatozun 20 türü tehlikede
HAYAT
Akdeniz'deki köpek balığı ve vatozun 20 türü tehlikede

Vakıf açıklamasında bu cezanın ilk olduğu vurgulanırken şöyle denildi:

  • "Ülkemizde bir balık türü için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendinin (bildiğimiz kadarıyla ilk defa) uygulanması sevindiricidir. Ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte, çoğu zaman caydırıcılıktan uzak olan az miktardaki para cezalarının bu tür fiilleri engelleme açısından yeterli olmadığı açıktır. Cezaların en kısa sürede artırılmasını ve balıkçıların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz. Söz konusu yasanın ilgili maddesinde, Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır deniliyor."
109 terörist etkisiz hale getirildi

109 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, ​Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Mehmetçiğin morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Barış Pınarı<br>kaçmak için bir fırsat

Barış Pınarı
kaçmak için bir fırsat

​HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylem 38'inci gününde sürüyor.
Duvar kaldırıldı komandolar girdi

Duvar kaldırıldı komandolar girdi

​Mehmetçiğin kara harekatına başladığı an.
Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

​Barış Pınarı'nın 2. gününde sıcak gelişmeler.
Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda yardım etmedi

Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda yardım etmedi

​Trump eleştirilere böyle yanıt verdi.
5 terörist<br>etkisiz hale getirildi

5 terörist
etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.