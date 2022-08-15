Gündem Balıkesirde yağmur hayatı olumsuz etkiledi
BALIKESİR

Balıkesir'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kısa sürede yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Marmara bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

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Haber Merkezi İHA
Balıkesirde yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış etkili oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kısa sürede yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Balıkesir il geneli için yapılan uyarılarda vatandaşlar bilgilendirilmişti. Marmara bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. İlçede fırtına ve etkili olan yağış sokak aralarında su birikintilerine sebep olurken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
GÜNDEM
Bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İzmir'de şiddetli fırtına: Yüzlerce kiloluk beton bloklar yerinden söküldü
FOTOĞRAF 6
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
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Başta Urla ve çevre ilçelerde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterirken, kent merkezi de olumsuz koşullardan nasibini aldı. Fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.
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Çatı uçması nedeniyle bir araçta hasar meydana geldi. İzmir Kordon'da da yine sağanak yağış ve fırtınayla deniz seviyesi yükseldi.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferleri geçici olarak durduruldu.
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Fırtına sebebiyle deniz seviyesini yükselirken, oluşan dalgalar sahil bandından bulunan yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden kaldırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların dalları koparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürdü.<br>
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Öte yandan İzmir semalarında beliren fırtına bulutları da dikkat çekti.<br>
İzmir'de şiddetli fırtına: Yüzlerce kiloluk beton bloklar yerinden söküldü
İzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan dalgalar, sahil bandındaki yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden söktü.
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