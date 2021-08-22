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BALİKESİR

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Balıkesirdeki orman yangını kontrol altına alındı
Yangında 5 hektar karaçam ormanı yandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi'nde başladı. İhbar üzerine yangına havadan 4 helikopterle, karadan ise Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 11 arozöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bağlı 3 itfaiye aracı ve 3 iş makinesinin yanı sıra toplam 46 personel ile müdahale edildi.

AA

Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı.

AA

Yangında 5 hektar karaçam ormanı yandı.

AA


Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Heybeliada'da korkutan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 6
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Heybeliada'da dün öğlen saatlerinde Eski Değirmenyeri bölgesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra ada halkı tarafından 1,5 saat içerisinde kontrol altına alındı.
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Adaya hafta sonu gezmeye gelen vatandaşların da yangına müdahale ettiği su bidonlarının her ihtimale karşı dolu vaziyette yangın bölgesindeki yol kenarlarında bekletildiği görüldü.
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Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın bölgesinde bekleyişlerini sürdürürken ara ara riskli gördükleri bölgelerde soğutma çalışmalarına devam etti. Ada sakinleri de gün içerisinde yangın bölgesine gelerek yangının ormana verdiği zararı inceledi.
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Heybeliada'da korkutan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor
Heybeliada'da yanan ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.


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