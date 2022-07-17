Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 yangın söndürme helikopteri ile 10 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

"Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır"

Balıkesir Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına ilk andan itibaren hızlı şekilde karadan ve havadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

Yangın kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 20.40 sularında yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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