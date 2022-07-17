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BALIKESİR

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 18 helikopter, 10 uçak, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Balıkesirdeki orman yangını kontrol altında
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 yangın söndürme helikopteri ile 10 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

"Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır"

Balıkesir Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına ilk andan itibaren hızlı şekilde karadan ve havadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

Yangın kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 20.40 sularında yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Balıkesir Kepsut'taki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
OYNAT 00:21
Balıkesir Kepsut'taki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında çıkan yangına 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer, 415 personel ile müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangınlarla mücadele anlarından bir görüntü paylaştı.

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