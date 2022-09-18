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BALIKESİR

Balıkesir'in 'Dünya Mirası' İstanbul'da

Balıkesir'in marka değeri ürünlerinin sergilendiği “Balıkesir Tanıtım Günleri” Yenikapı Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Toplam 100 standın bulunduğu etkinlikte, 60’ın üzerinde yöresel, 40’ın üzerinde de kültürel ürün var.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Balıkesirin Dünya Mirası İstanbulda
Balıkesir'in 'Dünya Mirası' İstanbul'da.

Yenikapı Fuar Merkezi’nde düzenlenen Balıkesir Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor. Balıkesir Valiliği himayesinde ve Balıkesirliler Derneği koordinesinde düzenlenen fuarda, şehrin yöresel ürünleri, lezzetleri, kıyafetler ve el işleri tanıtıldı. “Balıkesir Tanıtım Günleri”nde, 60’ın üzerinde yöresel ürün, 40’ın üzerinde de kültürel ürün standı var. Başta peynir ve zeytin çeşitleri olmak üzere, Ayvalık ve Susurluk tostları, sucuk, kokoreç, höşmerim gibi birçok yiyecek satışa sunuldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fuarda ziyaretçilere yöresel lezzetler ikram edildi.

ÇİNİ VE YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden çini sanatçısı Fidan Can, “Şehrimizi sanatını güzelliklerin sergilemek için buradayız. Çini sanatını geleneksel desenlerle birleştirerek vatandaşlarımıza sergilemek için getirdik. Stantlarımızda diğer sanat dallarına ait eserler de bulunuyor. Vatandaşların da büyük çok büyük” şeklinde konuştu. Sındırgı Belediyesi’ni temsilen fuara katılan Zerevşan Akdemir Çakır, “İstanbul’da bir Balıkesir Sındırgılı olarak bulunmaktan ayrı bir gurur yaşıyoruz. Sındırgı Kadın Kooperatifi olarak yerimizi aldık, yaptığımız işleri burada sergiledik. Sosyal medyadan gören duyan herkes geliyor” dedi. Belma Gaga ise “Balya Belediyesi’ni tanıtan eski tarım araçları ve eski gelinliklerle fuardaki yerimizi aldık. Burada olmaktan çok mutluyuz” ifadesini kullandı.

50’DEN FAZLA PEYNİR ÇEŞİDİ SERGİLENİYOR

Balıkesir’in 50 farklı peynirinin, hikayeleriyle birlikte kitap haline getirildiğini söyleyen gıda mühendisi İlknur Sayak, “Aslında 50’den fazla peynirimiz var bu anlamda iddialıyız, ama kitapta 50 taneyle sınırlandırdık. Sındırgı yünlü tulum peyniri, Kepsut Bükdere küflü dere katık peyniri, kirli hanım, kelle peyniri dünya miras listesinde yer alan peynirlerimiz. Kahvaltı kültürümüz, zeytinlerimiz ve peynirlerimizle çok zengin. Gelenler bu kadar peynirin Balıkesir’de olduğunu duyunca şaşırıyor. Yolu düşen herkesi Balıkesir’e ve standımıza bekliyoruz” dedi.

BİRBİRİNDEN FARKLI LEZZETLER TAM NOT ALDI

Balıkesirli olan-olmayan birçok insanın akın ettiği fuarda ziyaretçilerden Abidin Kutlu, “Aslen Malatyalıyım. Balıkesir’de askerlik yaptım onun için özellikle geldim. İnsanları göreyim, güzel lezzetlerini tadayım diye. Sağ olsunlar çok güzel ikramlarda bulundular. Edremit Belediyesi zeytin fidesi dağıtıyor bu çok hoşuma gitti. Bahçesi olan götürüp dikebilir, bu çok büyük bir teşvik. Her şey çok güzel, geldiğim için çok mutluyum” dedi. Bir başka ziyaretçi Orhan Üstün ise “Aslen Adıyamanlıyım yazları Balıkesir’de yaşıyoruz. Balıkesir’i ikinci memleketim olarak görüyorum. Yöresel lezzetlerini çok seviyorum. Buraya lezzetleri için geldik. Geniş bir mutfakları var” ifadelerini kullandı. Alışveriş yapmak için geldiğin söyleyen Safiye Budak da “Her şey çok güzel. Bu tarz fuarlar sayesinde Türkiye’mizin farklı coğrafya ve kültürlerini tanıyoruz” diye konuştu.

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